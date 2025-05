No podcast Top of Mind da Bial, a médica de família Margarida Santos recebe Francisca Sá, neurologista e membro da Liga Portuguesa Contra a Epilepsia (LPCE), para uma conversa sobre uma condição que afeta dezenas de milhares de portugueses e que continua a ser estigmatizada.

“A epilepsia não se resume a uma crise. A epilepsia é tudo o que acontece entre as crises.” Francisca Sá

Em Portugal, estima-se que entre 40 mil e 70 mil pessoas vivam com epilepsia. E embora associem a doença a episódios violentos e visíveis, a verdade é que as manifestações podem ser muito mais subtis. Uma ausência momentânea, um olhar vazio, uma sensação inexplicável. Tudo isto pode ser sinal de uma crise epilética.

Francisca Sá começa por explicar que a epilepsia não é uma única doença, mas sim um grupo de síndromes neurológicas caracterizadas pela atividade elétrica anormal do cérebro. E há diferentes tipos de crises, umas mais evidentes, outras quase impercetíveis.

A especialista sublinha ainda que o impacto das crises não se esgota no momento em que ocorrem. A longo prazo, podem comprometer a memória, o humor, o desempenho escolar ou profissional, e, sobretudo, a autonomia.

Apesar de não ser contagiosa e de ser relativamente comum, a epilepsia continua a estar pejada de tabus. “Há pessoas que escondem a doença com medo de serem excluídas no trabalho, na escola, ou até nas relações pessoais”, aponta Francisca Sá. Parte do problema está na forma como a sociedade encara as crises, muitas vezes com medo ou preconceito.

Outro mito comum é o que fazer durante uma crise. “Não se deve colocar nada na boca da pessoa. O ideal é deitá-la de lado, afastar objetos perigosos e manter a calma.” Saber agir pode fazer toda a diferença e desmistificar é também salvar..

O episódio "Epilepsia é mais do que convulsões” está disponível nas plataformas de streaming.

O Top of Mind é um podcast da BIAL, produzido pela MadreMedia e apresentado por Margarida Santos. O Podcast em que o conhecimento tem a palavra, é um espaço onde a ciência e a medicina inspiram e transformam.