Em comunicado, a autoridade afirma que as buscas "foram interrompidas ao pôr-do-sol e serão retomadas amanhã aos primeiros alvores”, mantendo-se a presença da Autoridade Marítima Nacional, que está a coordenar as operações, junto à orla costeira.

Nas operações de segunda-feira estarão empenhados “uma mota de água e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa, uma embarcação do comando-local da Polícia Marítima de Lisboa para assegurar a interdição da área onde o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima e os mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas irão efetuar as operações de mergulho, bem como uma equipa da Polícia Marítima por terra”, pode ler-se no comunicado.

A autoridade indica que também estará empenhado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.

Um jovem desapareceu esta tarde no rio Tejo, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal, quando ia a banhos.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido cerca das 17:00, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).

Foram empenhados nas buscas “uma embarcação da Polícia Marítima, uma mota de água da Capitania do Porto de Lisboa, uma equipa do Grupo de Mergulho Forense e Operações Policiais Subaquáticas, uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros da Amora, um helicóptero da Força Aérea e uma embarcação dos Bombeiros Voluntários do Seixal”, avança o comunicado.

Por terra, foram também ativados meios da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários do Seixal e da Polícia de Segurança Pública.

[Notícia atualizada às 23:08]