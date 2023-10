As autoridades policiais do estado do Maine, EUA, confirmaram hoje que 18 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas no duplo tiroteio ocorrido na quarta-feira em Lewiston.

Num primeiro momento, alguns meios de comunicação aumentaram para 22 o número de mortos no ataque, cujo alegado autor foi identificado como Robert Card, um soldado na reserva que está em fuga e é procurado por centenas de agentes. O ataque ocorreu ao final da tarde de quarta-feira, numa pista de 'bowling' e num restaurante da cidade, a segunda maior do estado, com quase 40 mil habitantes. Na pista de jogo havia uma competição juvenil naquela noite, mas as autoridades locais não forneceram pormenores sobre a idade das vítimas. O suspeito, de 40 anos, estará armado e é considerado perigoso, pelo que as autoridades pediram à população local para se recolherem em casa e as aulas foram suspensas durante o dia de hoje. A investigação de homicídio está em fase inicial, mas Card enfrenta atualmente oito acusações de homicídio, sendo esse o número de vítimas já identificadas. O Departamento de Justiça confirmou que efetivos de várias agências de segurança e investigação policial foram ativados para as buscas aos suspeito e para prestação de assistência às vítimas.