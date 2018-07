Os incêndios no sul da Califórnia começaram na sexta-feira, na sequência de uma onda de calor, com os termómetros em zonas de Los Angeles a atingirem os 47º centígrados.

Os bombeiros continuam a lutar contra as chamas nas zonas centrais e norte de São Diego, no parque florestal de São Bernardino

Os bombeiros disseram que o incêndio, que se estendeu por mais de 100 hectares, em Goleta, foi contido em 80% no sábado e que muitos dos 2.500 residentes, forçados a fugir na sexta-feira à noite, podiam voltar às suas casas ao fim do dia.

O corpo de um residente foi encontrado na sexta-feira nas ruínas de uma casa, entre 15 estruturas destruídas até agora, acrescentaram.

As autoridades descreveram o incêndio como “extremo e com movimento em múltiplas direções”, ameaçando as comunidades californianas de Hornbrook e Hilt, e Colestin no Oregon.

No estado do Utah, as autoridades autorizaram o regresso de alguns habitantes que tinham fugido de um incêndio perto de um lago, a 130 quilómetros de Salt Lake City.

No Colorado, os bombeiros aproveitaram trovoadas ocasionais para alargar as linhas de contenção em vários fogos florestais.