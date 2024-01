Dezenas de pessoas continuavam hoje desaparecidas no centro do Japão, depois do terramoto de segunda-feira no centro do Japão, que causou 78 mortos, indicou um novo balanço provisório das autoridades.

Um balanço anterior dava conta de 73 vítimas mortais. O sismo de magnitude 7,6, que abalou a península de Noto, na prefeitura de Ishikawa, fez ruir edifícios e destruir estradas. Pelo menos 330 pessoas ficaram feridas na sequência do sismo e das centenas de abalos secundários que se seguiram. Cerca de 72 horas depois da catástrofe, período considerado crucial para encontrar sobreviventes. As autoridades de Ishikawa publicaram esta manhã (hora local) os nomes de 51 pessoas ainda desaparecidas. "A situação é muito difícil, mas (…) peço-vos que envidem todos os esforços para salvarem o maior número possível de vidas até à noite", declarou o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. O número de vítimas mortais pode vir a aumentar, uma vez que centenas de edifícios ficaram destruídos. A chuva tem dificultado as buscas efetuadas por milhares de membros do exército, dos bombeiros e polícias de todo o país. Os serviços meteorológicos já alertaram para o risco de aluimentos de terras.