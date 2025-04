Nos países da área do euro, a taxa de poupança das famílias avançou face aos 14,8% do período homólogo e recuou uns ligeiros 0,1 pontos percentuais (p.p.) na comparação com o terceiro trimestre de 2024.

Na UE, de acordo com o serviço estatístico europeu, os 14,5% de taxa de poupança das famílias representam uma subida homóloga (13,7% no quarto trimestre de 2023) e também na comparação com o período anterior.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, Portugal apresentou, entre outubro e dezembro de 2024, a maior subida em cadeia do indicador (2,1 p.p.), seguido pela Finlândia (1,5%) e a Dinamarca (1,0%).

A República Checa (-0,9 p.p.), a Hungria (-0,8 p.p.) e a Itália (-0,7 p.p.) apresentaram os principais recuos.

No que respeita à taxa de investimento das famílias, na zona euro abrandou para os 9,1%, quer face aos 9,6% do período homólogo, quer relativamente aos 9,2% do terceiro trimestre de 2024.

Na UE, a taxa de investimento das famílias fixou-se, nos últimos três meses de 2024, nos 8,8%, estável na comparação trimestral mas recuando face aos 9,3% homólogos.

A Grécia e a Espanha registaram os únicos aumentos trimestrais, de 0,2 p.p., enquanto as maiores descidas foram observadas na Irlanda (-1,3 p.p.), na Hungria (-0,6 p.p.) e na Dinamarca (-0,4 p.p.).

Em Portugal, a taxa de investimento das famílias abrandou 0,1 pontos percentuais entre outubro e dezembro de 2024, face ao trimestre anterior.

O Eurostat não apresenta, para estes indicadores, comparações homólogas.