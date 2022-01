Segundo o The Guardian, um homem foi detido em ligação ao quádruplo homicídio de três cidadãos britânicos e um francês nos Alpes franceses, em 2012.

A detenção terá ocorrido durante esta manhã e a sua casa foi alvo de buscas policiais. Trata-se de um homem que já teria até sido ouvido no caso na qualidade de testemunha.

Line Bonnet, o procurador do Ministério Público em Annecy, disse numa declaração que uma pessoa tinha sido detida às 8 da manhã de quarta-feira por detectives em Chambéry, acrescentando que seriam divulgados mais pormenores "após a detenção", mas que a investigação estava sob as leis do segredo de justiça.

O caso remonta a 5 de setembro de 2012, quando Saad al-Hilli, um engenheiro britânico de origem iraquiana, a sua esposa, Ikbal, e a sua mãe, Suhaila al-Allaf, foram mortos a tiro numa estrada florestal remota fora da aldeia de Chevaline, perto do Lago Annecy. Os corpos foram encontrados no interior do carro.

Só as duas filhas jovens do casal sobreviveram ao ataque. No entanto, a filha mais velha, então com sete anos de idade, foi agredida com o cabo da arma e espancada. A polícia acredita que tal se deveu ao facto de o agressor ter ficado sem balas. A filha mais nova, de apenas quatro anos, ter-se-á escondido no chão do veículo.

A quarta vítima do ataque é o francês Sylvain Mollier, que foi igualmente baleado. É sugerido que o ciclista estaria a passar na área quando se deparou com o crime.

Este novo desenvolvimento ocorre depois de as autoridades terem feito uma reconstituição dos eventos em setembro, quando se assinalou o nono aniversário do crime.