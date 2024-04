“A Autoridade Marítima Nacional encontra-se a efetuar buscas por um pescador lúdico, que se encontra desaparecido desde o dia de ontem [segunda-feira] depois de alegadamente ter saído para exercer a atividade da pesca lúdica apeada na zona costeira de Moledo, entre a praia de Moledo e a Capela de Santo Isidoro, no concelho de Caminha”, no distrito de Viana do Castelo, indica a AMN em comunicado.

A AMN refere que o pescador tem 70 anos, e não 67 como tinha sido indicado, cerca das 09:00, à Lusa.

Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Caminha, estão empenhados tripulantes da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo (por mar) e elementos do Comando-local de Caminha, bem como da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora (por terra), descreve a AMN.

No local encontra-se também uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

“O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima”, acrescenta.

A AMN refere que as buscas foram iniciadas na sequência de um alerta recebido pelas 21:30 de segunda-feira, feito “através da GNR, que recebeu um contacto de um familiar da vítima a dar conta que o homem teria saído de casa para pescar e não tinha regressado”.

“Foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Caminha para efetuar buscas por terra”, assegura a AMN.

O capitão do porto de Caminha disse hoje à Lusa que as autoridades marítimas, com o apoio da Força Aérea, num total de cerca de 17 homens, se encontram a procurar o homem desaparecido.

“Suspeita-se que possa ter desaparecido durante a prática de pesca lúdica na zona de Moledo. A sua viatura foi encontrada próxima da zona costeira, entre Vila Praia de Âncora e Moledo. Estamos a desenvolver esforços para localizá-lo, mas ainda não conseguimos encontrar”, afirmou o capitão do porto de Caminha, Fernando Pereira, pelas 09:00.

O capitão explicou ainda que a barra de Caminha estava na segunda-feira encerrada, com o “mar alteroso” a apresentar ondas de quatro metros e o vento a soprar com o equivalente a 30 quilómetros por hora.

Na página da Internet da Proteção Civil indica-se que a busca e resgate decorre na Eco Via de Vila Praia de Âncora, uma zona de circulação de pessoas e bicicletas, junto à costa, existente entre aquela vila e a praia de Moledo.

[Notícia atualizada às 10:52]