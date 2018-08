Este artigo é sobre Viana do Castelo . Veja mais na secção Local

Os bombeiros de Caminha resgataram, hoje, cerca das 15:01, "com sucesso" um homem que se encontrava retido numa cascata na freguesia de Arga de Baixo, na Serra d'Arga, em Caminha, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado cerca das 12:48.

A fonte acrescentou que "o homem, que não apresentava qualquer tipo de ferimentos, apenas precisava de ajuda para sair do local".

Ao local compareceram quatro viaturas e 11 operacionais dos bombeiros de Caminha e uma patrulha da GNR.

[Notícia atualizada às 16:40]