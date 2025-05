Um incêndio deflagrou hoje de manhã num solário instalado no NorteShopping, mas não provocou feridos, nem houve necessidade de evacuar o centro comercial, disse à Lusa fonte do comando sub-regional de proteção civil da Área Metropolitana do Porto.

De acordo com a fonte, o fogo, que deflagrou cerca das 11h45, ficou confinado ao solário, pelo que não houve necessidade de evacuar o edifício. Para o local foram mobilizados os bombeiros voluntários de Matosinhos/Leça, Leixões, Leça do Balio e de São Mamede Infesta. A causa do fogo, que já se encontra extinto, ainda está a ser apurada, segundo a fonte da proteção civil.