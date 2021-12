"Desde de 10 de novembro, altura em que os contribuintes começaram a beneficiar do desconto AUTOvoucher, foram já reembolsados perto de 11 ME (10.718.905 ME), num total de 2,1 milhões de transações", pode ler-se em comunicado enviado pelo gabinete do Ministro de Estado e das Finanças.

Segundo a informação disponibilizada, o AUTOvoucher "conta já com 1.045 NIF de comerciantes registados, o que corresponde a um total de 9.798 terminais em todo o país".

De recordar que "a lista de posto de abastecimento de combustíveis aderentes pode ser consultada no site IVAucher.pt, estando assegurada uma cobertura de todo o território nacional através da adesão de praticamente todos os postos de combustíveis existentes".

É ainda referido que "as adesões ao programa são únicas, isto é, ao aderir ao IVAucher, o consumidor é automaticamente admitido para efeitos do AUTOvoucher, podendo os consumidores continuar a aderir ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022".

IVAucher já devolveu 37 milhões de euros a consumidores

Cerca de 37 milhões de euros foram reembolsados aos consumidores aderentes do IVAucher desde 1 de outubro, num total de 14 milhões de transações, correspondentes a cerca de 76% do saldo à disposição, informou também o Ministério das Finanças.

"O Programa IVAucher contribuiu, até ao momento, com cerca de 73 milhões de euros para os setores do alojamento, cultura e restauração, os quais foram especialmente afetados pela pandemia", destaca o ministério em comunicado.

Desde 01 de outubro, data de arranque de utilização do saldo acumulado IVAucher, as Finanças reembolsaram cerca de 37 milhões de euros aos consumidores aderentes.

Eram elegíveis para a utilização de saldo cerca de 82 milhões de euros, acumulados por todos os consumidores que pediram fatura com NIF entre junho e agosto 2021, tendo os consumidores aderentes à disposição um saldo de cerca de 49 milhões de euros e utilizado 76% desse saldo.

O número de adesões ao programa também aumentou face ao início de novembro, quando o Governo deu conta de que mais de um milhão de contribuintes tinham aderido ao programa ‘IVAucher’ e que tinham sido feitos 2,4 milhões de reembolsos no total de 16,4 milhões de euros.

"Registaram-se no Programa IVAucher perto de 1 milhão e 500 mil consumidores (1.494.317) e quase 10 mil comerciantes (9460), o que corresponde cerca de 35 mil terminais de pagamento (34.934)", atualiza hoje no comunicado.