O takahē, uma ave grande e que não voa, foi declarado extinto durante décadas. Mas tudo mudou: 18 aves foram libertadas no vale do Lago Whakatipu Waimāori, uma zona alpina da Ilha do Sul da Nova Zelândia, na semana passada, conta o The Guardian.

As aves tinham sido formalmente declaradas extintas em 1898, tendo a sua população, já reduzida, sido devastada pela chegada dos companheiros animais dos colonos europeus: arminhos, gatos, furões e ratos. Após a sua redescoberta em 1948, o número de aves é atualmente de cerca de 500, crescendo cerca de 8% ao ano.

Inicialmente, os conservacionistas recolheram e incubaram artificialmente os ovos, para evitar que fossem comidos por predadores. À medida que nasciam, as crias eram alimentadas e criadas por trabalhadores.

Depois de passar a criar as aves em cativeiro, o Departamento de Conservação (DOC) introduziu-as gradualmente em alguns santuários insulares e parques nacionais, investindo fortemente em armadilhas e na eliminação de pragas para tentar proteger as aves.

Para os Ngāi Tahu, a tribo a que pertencem as terras onde agora foram libertadas e que enfrentou uma longa batalha legal para as devolver à natureza, este facto é particularmente significativo, marcando o regresso das aves com que os seus antepassados viveram, em terras que lutaram para reconquistar.

"Têm um aspeto quase pré-histórico", explicou Tūmai Cassidy, um dos elementos da tribo. De frente, os seus corpos podem parecer quase perfeitamente esféricos, com uma plumagem azul-esverdeada e pernas longas e vermelhas brilhantes.

"Alguém nos chamou, uma vez, a terra dos pássaros que andam. Poucas coisas são mais bonitas do que ver estes grandes pássaros a galopar de volta para as terras onde não andam há mais de um século", acrescentou outro elemento.