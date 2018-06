Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

A avenida Gustavo Eiffel, no Porto, reabre ao trânsito na madrugada de quinta-feira após cerca de seis meses de obras, com o trânsito alternado conforme o horário: Freixo-Ribeira das 05:00 às 12:00 e sentido oposto no restante período.