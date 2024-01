Segundo a Associated Press, um vídeo da televisão local mostrou uma grande explosão de fogo a sair da lateral de um avião da Japan Airlines. A área ao redor da asa pegou fogo. Um vídeo posterior mostrou equipas de bombeiros a trabalhar para apagar o incêndio.

A NHK TV informou que o avião dizia respeito ao voo 516 da JAL, que saiu do aeroporto Shin Chitose, no Japão, para Haneda. É ainda adiantado que as 379 pessoas a bordo — 367 passageiros e 12 tripulantes — foram retiradas.

Foi ainda referido que o avião colidiu com uma aeronave da Guarda Costeira do Japão após pousar no aeroporto. Morreram cinco pessoas.

O Ministério do Território, das Infraestruturas e dos Transportes anunciou a abertura de um inquérito para determinar as causas do acidente.