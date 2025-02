Os dois corpos encontrados estavam carbonizados dentro da aeronave, que explodiu quando aitngiu o chão. Segundo a imprensa brasileira, era possível ver uma grande nuvem de fumo preto sobre a cidade.

Um motociclista que passava pela via ficou ferido ao ser atingido por destroços do avião, avança o portal de notícias da Globo. Na queda, a aeronave atingiu ainda um autocarro, que ficou em chamas, deixando o motorista ferido.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros não havia passageiros dentro do veículo. No entanto, não se sabe a quantidade de pessoas que viajavam na aeronave.

O avião tentou fazer uma aterragem de emergência mas acabou por se despistar. Um engenheiro funcionário do aeroporto que estava no local contou ao Globo que, antes da queda, o avião bateu numa árvore e começou a soltar gasóleo: "Na hora que bateu no chão, ele explodiu e corremos".

De resto, as causas da queda ainda estão por averiguar.

A aeronave pertenceria ao advogado e empreendedor Márcio Carpena que, na manhã desta quinta-feira, publicou uma foto no Instagram a anunciar que viajaria de São Paulo para Porto Alegre.

Avião São Paulo créditos: Instagram

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, partilhou na rede social 'X' que já estão várias equipas encarregues de socorrer o acidente.