O alerta para o acidente foi dado pelas 17:30, após um cabo no Cais do Sodré, em Lisboa, e que estava arramado à embarcação ter partido, incidente que resultou também na quebra de um vidro, referiu fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Paulo Surgy, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, adiantou à Lusa que socorreram vítimas na embarcação Seixalense da Transtejo no cais de Cacilhas, concelho de Almada, distrito de Setúbal.

Três das vítimas foram assistidas no local, enquanto outras três foram encaminhadas para o Hospital Garcia de Horta, em Almada, detalhou ainda. Uma das pessoas ficou ferida com estilhaços do vidro, acrescentou Paulo Surgy.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Cacilhas, incluindo uma mota de água de emergência e ambulância, e ainda meios do INEM e da Polícia Marítima, num total de 11 operacionais.