O acidente no aeroporto de Katmandu que envolveu um avião da companhia aérea US-Bangla, do Bangladesh, fez pelo menos 50 mortos entre os 67 passageiros e quatro membros da tripulação que seguiam a bordo, confirmou o porta-voz do exército à agência Reuters

Um avião da companhia aérea US-Bangla, do Bangladesh, despenhou-se e incendiou-se hoje no aeroporto de Katmandu, no Nepal, depois de uma derrapagem na pista quando tentava aterrar, disse um porta-voz do aeroporto.

O avião transportava 71 pessoas, entre passageiros e tripulação, precisou o porta-voz da polícia do Nepal. Há registo de pelo menos 50 mortos, disse o porta-voz do exército, Gokul Bhandari, à agência de notícias Reuters.

O avião da companhia aérea US-Bangla, do Bangladesh, despenhou-se e incendiou-se nas manobras de aterragem, quando sofreu uma derrapagem na pista, explicou um porta-voz do aeroporto. De acordo com a mesma fonte, citada pela agência espanhola EFE, “o avião S2-AGU descolou de Dacca e estava a aterrar no TIA (aeroporto de Katmandu)”.

As imagens que circulam nas redes sociais dão conta de fumo intenso na zona onde o avião caiu.

As agências de notícias internacionais dão ainda conta de um enorme aparato no local do acidente, com equipas médicas e bombeiros a vasculharem os detritos à procura de sobreviventes.

(Notícia atualizada às 12h23)