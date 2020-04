Segundo um comunicado, o avião transportou para a região “material hospitalar e equipamento de proteção individual, destinados ao Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), aos comandos regionais da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR) e ainda ao Estabelecimento Prisional do Funchal (EPF)”.

O Comando Operacional da Madeira salienta que “coordenou o transporte de quase sete toneladas de material e equipamento hospitalar para a Madeira, como forma de combater a pandemia da covid-19”.

No regresso ao continente, a aeronave da FAP “transportou 38 camas de campanha para Lisboa”, acrescenta.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 55 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 200 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 246 mortes, mais 37 do que na véspera (+17,7%), e 9.886 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 852 em relação a quinta-feira (+9,4%).

Dos infetados, 1.058 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.