"O voo 198 da United de Los Angeles para Xangai aterrou no Aeroporto Internacional de São Francisco no sábado porque o piloto não tinhao seu passaporte a bordo", disse à AFP a companhia aérea americana United Airlines.

O avião estava no ar há quase duas horas e sobrevoava o Oceano Pacífico quando deu meia-volta para aterrar em São Francisco, na Califórnia. Estava previsto que os 257 passageiros chegassem, após um voo de mais de 13 horas, do outro lado do mundo, a uma das cidades mais populosas da China.

Nas redes sociais, muitos viajantes ficaram indignados. "O voo UA198 foi desviado para o SFO (Aeroporto Internacional de San Francisco) porque o piloto se esqueceu do passaporte? Agora preso por mais de seis horas. Completamente inaceitável. @united, que compensação estão a oferecer por esta gestão catastrófica?", reclamou um passageiro no X.

Em resposta, a companhia aérea disse que providenciou "uma nova tripulação" para levar os passageiros ao seu destino e ofereceu vales-refeição e indemnização.

Não é a primeira vez que um voo é interrompido porque o piloto esqueceu do passaporte.

Em 2019, um avião do Vietname sofreu um atraso de 11 horas porque o piloto perdeu o cartão de cidadão e não conseguiu entrar no aeroporto.