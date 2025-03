A informação foi avançada na página online da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O alerta foi dado às 13h14.

O aparelho estava a ser utilizado para um exame aéreo e nele seguiam duas pessoas que ficaram feridos.

As duas vítimas estão ainda “a ser avaliadas”, indicou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, que abrange todo o distrito de Viana do Castelo.

Entretanto, sabe-se que são dois homens, de 67 e 41 anos, que sofreram ferimentos ligeiros, disse à agência Lusa fonte do INEM, que acrescentou "foram considerados feridos ligeiros e transportados pelos bombeiros para o Hospital de Viana do Castelo”.

Fonte aeronáutica disse à Lusa tratar-se de um voo de instrução num ultraleve, com dois tripulantes, instrutor e aluno, que teve um acidente na aproximação ao aeródromo de Cerval. O aluno estava encarcerado nos destroços, refere a SIC.

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) mobilizou para o acidente uma viatura médica, uma ambulância de suporte imediato de vida e uma ambulância de socorro dos Bombeiros de Vila Nova de Cerveira.

A página da Internet da Proteção Civil refere que para o local foram enviados 25 operacionais apoiados por nove viaturas.

A Proteção Civil refere ainda que o acidente ocorreu em São Pedro da Torre, já no concelho vizinho de Valença.

*Com Lusa