A presença da bactéria 'legionella' levou ao encerramento dos balneários do pavilhão da Escola EB 2, 3 Engenheiro Duarte Pacheco, em Loulé, no Algarve, estando as instalações a ser desinfetadas antes de serem reabertas, foi hoje divulgado.