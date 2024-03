Nascido na Bahia, no Brasil, e residente em Portugal há mais de 30 anos, Miltercio Souza dos Santos era conhecido como "Mil" pelos mais próximos, e "deixa uma marca indelével na comunidade artística brasileira implantada em Portugal", sublinhou a mesma fonte, em comunicado.

Miltercio Santos dançou para coreógrafos como Pina Bausch e contracenou com artistas como Watusi e Grande Otelo, juntando-se em 2020 à banda e grupo artístico da cantora e atriz brasileira Puta da Silva, cuja música é centrada em questões quotidianas de imigrantes, pessoas racializadas e profissionais do sexo.

No trabalho com Puta da Silva, foi responsável pela produção e dramaturgia da banda, em atuações em vários palcos do país, nomeadamente o Festival Iminente, o Pride Lisboa, Futurama, Tremor, entre outros.

As cerimónias fúnebres de Miltercio Souza dos Santos começaram na quinta-feira, na Capela do Sagrado Coração de Jesus, na Basílica da Estrela, e hoje será celebrada a missa de corpo presente pelas 14:00, seguindo o funeral para o Cemitério de Benfica, em Lisboa, onde será sepultado.