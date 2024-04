O evento Broadway em Lisboa 2024 realizar-se-á de 15 a 21 de julho de 2024, em Lisboa, e incluirá workshops, masterclasses, colóquios e a segunda edição do espetáculo “Broadway no Parque”.

A noite de abertura do evento, dia 15 de julho, terá a presença da consagrada estrela da Broadway Bernadette Peters e decorrerá no Parque Mayer, no Capitólio, em Lisboa, com várias atuações musicais de artistas nacionais.

Vencedora de um Globo de Ouro e nomeada três vezes, com dois prémios Tony e nomeada por sete vezes, e ainda galardoada com três Drama Desk Awards de oito nomeações, tornou-se um dos mais celebrados ícones das últimas décadas. Quatro dos cast recordings de musicais em que atuou venceram Grammy Awards.

Em comunicado, a MTL adianta que nesta noite poderá assistir-se a uma celebração da vida e carreira de Bernadette Peters, com dois momentos musicais interpretados por Sissi Martins, Rúben Madureira e outros artistas nacionais convidados, revisitando temas e espetáculos marcantes de Peters, acompanhados ao piano por Joana David. Existirá ainda uma conversa com a artista, refletindo sobre o seu percurso, seguido de perguntas e conversa aberta com o público presente.

A 16 de julho, às 21h00, terá lugar no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro o workshop “O Artista da Broadway que nunca fui”, por Luís David com Sissi Martins e Rúben Madureira. De 19 a 21 julho, das 10h00 às 14h00, no mesmo local, realizar-se-á o workshop com Gavin Creel. Ambos têm inscrições limitadas.

Dia 18 de julho, pelas 20h, no Parque Mayer, decorerrá a talk com Gavin Creel e Will Swenson.

O espetáculo “Broadway no Parque”, que reúne em palco dez atores, cantores e bailarinos portugueses, com banda ao vivo, numa noite de celebração de verão ao Teatro Musical, incluindo alguns dos seus temas com mais êxito, dos clássicos a sucessos mais recentes, passando pelo mundo Disney, numa verdadeira viagem à Broadway, será no cenário do Jardim do Torel, dias 19 e 20 julho, às 21h00.

Os bilhetes para esta edição da festa da Broadway em Lisboa já estão disponíveis aqui. Custam entre os 10 e os 20 euros. Os bilhetes para a sessão de abertura com Bernadette Peters ainda não estão disponíveis.