Também o empresário brasileiro André Santos Esteves, banqueiro e ex-CEO do banco de investimentos BTG Pactual, foi alvo de busca e apreensão por parte da Polícia Federal.

A 64ª fase da Operação Lava Jato foi baseada no acordo de delação premiada (benefício legal concedido a um réu que aceite colaborar com a investigação criminal), celebrado entre a polícia e o ex-ministro dos governos brasileiros de Lula da Silva e Dilma Rousseff António Palocci.

Segundo afirmou Palocci, André Esteves, no fim da campanha eleitoral de 2010, combinou com o ex-ministro de Lula Guido Mantega a transferência de 15 milhões de reais (3,3 milhões de euros) para garantir privilégios ao BTG no projeto de sondas do pré-sal -área de reservas petrolíferas que fica debaixo de uma profunda camada de sal-, da Petrobras.

O ex-ministro afirmou que parte desse valor foi entregue em espécie a Branislav Kontic, ex-assessor de Palocci, na sede do Banco BTG Pactual.

“Apura-se, ainda, informações contidas em e-mails de Marcelo Odebrecht e prestadas por Palocci no sentido de que a ex-presidente da Petrobras Graça Foster teria conhecimento do esquema de corrupção existente à época na estatal, mas não teria adotado medidas efetivas para apurar tal esquema ou impedir a continuidade do seu funcionamento”, afirmou a Lava Jato em comunicado.

Graça Foster ocupou a presidência da Petrobras entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2015.

A 64ª fase foi batizada de “Pentiti”, que significa “arrependidos”. O termo é usado em Itália para se referir a integrantes de organizações criminosas que, após serem presos, se arrependeram e decidiram colaborar com as autoridades nas investigações, segundo a imprensa brasileira.

Antonio Palocci, que foi ministro da Fazenda (pasta atualmente denominada de Ministério da Economia) do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chefe da Casa Civil na gestão de Dilma Rousseff, cumpre pena de nove anos e 10 meses de prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, por corrupção passiva e branqueamento de capitais.