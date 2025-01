O Banco Santander está a enviar mensagens de alerta para os seus clientes em Espanha por causa de um problema informático que mostra cobranças duplicadas nas contas dos seus clientes nos pagamentos feitos com cartão.

"Os clientes do Banco Santander devem ter apanhado um susto esta manhã quando abriram as suas aplicações e deram uma vista de olhos no saldo da sua conta", descreve jornal espanhol "Cinco Días", que conta que milhares de pessoas expressaram a sua indignação na rede social X, sobretudo porque há menos de um ano terá ocorrido uma situação semelhante.

O banco já comunicou, através de mensagem na sua aplicação, que se trata de um erro. "Aviso importante! Devido a uma falha, é possível que algumas transações do seu cartão apareçam duplicadas. Lamentamos o incómodo. Estamos a trabalhar para resolver o problema com a maior brevidade possível".

O SAPO24 contactou o Santander Portugal para saber se os clientes nacionais foram afetados, embora as estruturas sejam diferentes. Até à hora da publicação desta notícia não obteve resposta.