O Banco Santander decidiu suspender a negociação de novos créditos à habitação com taxa fixa, ou a possibilidade de passar para esta taxa, para os clientes que têm um crédito com taxa variável.

A decisão terá sido tomada no final da última semana, altura em que, de acordo com a CNN Portugal, a administração do banco enviou uma nota interna às agências distribuídas pelo país.

Ao SAPO24, o Santander confirmou a suspensão de negociações de créditos à habitação com taxa fixa, afirmando que tal oferta "é desadequada ao atual enquadramento macro económico, dada a volatilidade da taxa Euribor e um prognóstico de comportamento que se configura pouco sustentado no médio e longo prazo".

"Adicionalmente, as taxas fixas de longo prazo existentes nos mercados financeiros encontram-se a valores superiores à Euribor de curto prazo, pelo que a opção por esse regime não resultaria num benefício para os clientes, uma vez que as prestações do regime de taxa variável são mais baixas quando comparado com o regime da taxa fixa", justifica o banco em resposta às perguntas enviadas.

Esta terça-feira, as taxas Euribor, fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário, subiram a três meses para um novo máximo desde novembro de 2011 e caíram a seis e a 12 meses face a segunda-feira.

A taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, que entrou em terreno positivo a seis de junho, baixou esta terça-feira, para 2,106%.

De acordo com a Deco/Dinheiro&Direitos, numa projeção publicada a 30 de setembro, a prestação da casa paga pelos clientes bancários no crédito à habitação subiu em outubro entre 89 e 202 euros nos contratos indexados à Euribor a três, seis e 12 meses.

Atento ao problema, está previsto que o Governo apresente esta semana uma proposta de resposta a agravamento da taxa esforço na habitação. Segundo já detalhou o secretário de Estado João Nuno Mendes, o pacote pode prever medidas que podem passar por um refinanciamento do crédito e a celebração de um novo contrato ou a extensão do prazo de amortização, dispondo o cliente de um determinado prazo para, tendo condições financeiras para tal, regressar ao prazo original.