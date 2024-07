O apoio dos dois democratas mais populares do país, anunciado num vídeo que mostra Harris a aceitar um telefonema conjunto do antigo primeiro casal, surge num momento em que Harris continua a ganhar força como a provável candidata do partido, após a decisão do Presidente Joe Biden de pôr fim à sua candidatura à reeleição e apoiar o seu segundo comandante contra o candidato republicano e antigo Presidente Donald Trump.

O apoio também realça a amizade e a ligação potencialmente histórica entre o primeiro presidente negro da nação e a primeira mulher negra e de ascendência asiática a ocupar o cargo de vice-presidente.