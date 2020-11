Em videoconferência de imprensa, Miguel Costa Gomes congratulou-se com o “recuo” do Governo na proibição da realização de feiras e mercados nos 121 concelhos mais críticos em termos de pandemia de covid-19.

“A feira de Barcelos e o mercado vão funcionar, com as regras que se impõem”, afirmou.

Ainda no Minho, Guimarães e Vila Nova de Famalicão também já adiantaram que as feiras e mercados locais vão continuar, desde que verificadas e acatadas as condições de segurança e o cumprimento das orientações definidas pela Direção-Geral de Saúde.

Em Braga, e segundo adiantou hoje o presidente, Ricardo Rio, a Câmara já solicitou à autoridade de saúde pública a “validação” de todas as feiras, designadamente a semanal, a do mercado na zona do mercado municipal e a biológica no Mercado Cultural do Carandá.

As feiras e os mercados de levante vão poder continuar a funcionar nos 121 concelhos sujeitos a medidas mais restritivas para conter a covid-19 caso tenham autorização das respetivas autarquias, confirmou na segunda-feira fonte do Conselho de Ministros.

Em declarações à agência Lusa, a mesma fonte referiu que deverá ser publicada em breve uma resolução em Diário da República, remetendo mais informações para o gabinete do primeiro-ministro.

No sábado, o Conselho de Ministros anunciou, após uma reunião extraordinária, que 121 municípios vão ficar abrangidos, a partir de quarta-feira, por medidas mais restritivas para conter a pandemia, entre as quais a proibição e feiras e mercados de levante.

Um mercado de levante é um espaço onde os comerciantes, todos os dias, montam as suas bancas de manhã para à tarde as desmontarem.