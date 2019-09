Já hoje, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse que “nunca esteve em causa” retirar a cirurgia geral da presença física no serviço de urgência do hospital, acrescentando que essa ideia seria “um absurdo”.

Também o diretor clínico deste hospital do distrito de Setúbal, reconheceu alguns constrangimentos no último mês na cirurgia geral, com ausência inesperada de cinco profissionais, mas garante que as escalas na urgência estiveram sempre preenchidas.

“Nunca esteve em cima da mesa e em momento algum a direção clínica ou o Conselho de Administração deu indicações para a cirurgia geral deixar de ter presença física nas 24 horas do serviço de urgência na composição das escalas”, disse à Lusa Nuno Marques, referindo que a prestação de cuidados de saúde à população não foi nunca posta em causa.

Miguel Guimarães revelou também que vai enviar uma carta aos diretores clínicos de todas as unidades de saúde do país, desde setor público, privado e social, a lembrar a importância das equipas tipo ou serviços mínimos.