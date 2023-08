“Segundo as denúncias que chegaram ao Bloco, foram abatidos cerca de uma dezena de gamos no matadouro da ilha das Flores. Para o Bloco de Esquerda esta situação é incoerente com o objetivo de os Açores serem um exemplo na vanguarda do bem-estar animal”, afirmou o partido, em comunicado de imprensa.

Num requerimento, entregue na Assembleia Legislativa dos Açores, os dois deputados do partido perguntam ao executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) se o abate “foi autorizado pelo Governo Regional”, “quantos animais foram abatidos e qual o motivo para o seu abate”.

Perguntam também se os animais abatidos eram provenientes do Monte Brasil, na ilha Terceira, e “por que motivo não foram consideradas outras opções”.

O BE quer ainda saber “que diligências serão tomadas pelo Governo Regional de modo a evitar que situações destas se repitam”.

“Este desfecho teria sido evitado com medidas preventivas, como o controlo populacional por separação dos animais por sexo ou através da esterilização dos animais”, defendeu o partido.

Em setembro de 2021, o Bloco de Esquerda já tinha questionado o executivo açoriano sobre a possibilidade de abate de gamos no Monte Brasil, na ilha Terceira, avançada pelo secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, devido à necessidade de controlo populacional.

Na altura, o Governo Regional admitiu a cedência dos animais a outras entidades, referindo existirem “muitos particulares interessados”, mas também colocou a hipótese de “os enviar para outros espaços públicos”, nomeadamente reservas florestais de recreio dos Açores.