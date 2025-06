A TAP inaugurou hoje a ligação entre a ilha Terceira e São Francisco, nos Estados Unidos da América, que se prolonga até 17 de setembro com uma frequência semanal, com partida às terças-feiras e regresso às quartas, assegurada por aeronaves A330neo, com capacidade para cerca de 298 passageiros, adiantou o executivo açoriano.

Para o vice-presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), esta é uma rota transatlântica que “serve a diáspora açoriana e a Região a nível cultural, económico, político e estratégico”.

Artur Lima disse que com esta nova rota da TAP, a “ligação com os açorianos que vivem nos Estados Unidos da América é profundamente valorizada” e com “claras vantagens” para o setor do turismo das ilhas do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), em particular, e dos Açores, em geral.

“Em 2023, durante a deslocação oficial à Califórnia, reafirmei o compromisso com a diminuição de distâncias e barreiras geográficas entre os Açores e as suas comunidades”, lembrou Artur Lima, citado numa nota de imprensa divulgada pelo Governo Regional.

Posteriormente, em agosto de 2024, em Lisboa, o vice-presidente do Governo Regional reuniu com o presidente do conselho de Administração da TAP, Luís Rodrigues, no qual foram abordadas questões para a mobilidade dos açorianos e o fortalecimento das ligações aéreas entre o arquipélago e a América do Norte.

“Esta ligação aérea aproxima-nos ainda mais desse propósito”, sublinhou o vice-presidente do Governo açoriano.

A nova rota, ainda segundo o vice-presidente, representa também “um esforço, da parte do Governo Regional, na promoção e no aumento da capacidade de exportação” dos produtos açorianos para as comunidades, que se encontram na Costa Oeste dos Estados Unidos, e para o continente.