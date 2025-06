Um cidadão estrangeiro foi detido na quarta-feira por usurpação de identidade e permanência ilegal no Espaço Schengen, quando tentava entrar em Portugal através do ‘ferry-boat’ em Vila Real de Santo António, no Algarve, informou hoje a GNR.

A detenção foi realizada pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da Guarda Nacional Republicana (GNR), no âmbito de uma operação de Controlos Móveis desenvolvida em conjunto com as autoridades espanholas, indicou a força de segurança em comunicado. O homem, com 53 anos, foi intercetado após apresentar um documento de identificação que não lhe pertencia, especificou a força de segurança. “Na sequência da análise documental e cruzamento de dados, com o apoio da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), foi possível confirmar a identidade do cidadão estrangeiro e a sua tentativa de entrada irregular em território nacional”, adiantou. O documento foi apreendido e o homem foi conduzido ao Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial. Na operação participaram a GNR, a Guardia Civil, a Polícia Nacional, a Agência Estatal de Administração Tributária, a Polícia Judiciária, a PSP, a Autoridade Tributária e a Polícia Marítima. De acordo com a GNR, a ação enquadra-se na missão da UCCF de garantir o controlo das fronteiras e a fiscalização da entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, “reforçando o compromisso com a ordem pública e a segurança”.