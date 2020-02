O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda (BE) dirigiu no passado dia 10 de fevereiro 10 perguntas ao presidente da câmara, Rui Moreira, sobre a relação entre o Teatro Municipal e a autarquia e a interferência na autonomia da criação artística.

As perguntas surgiram dias depois de a dramaturga Regina Guimarães ter acusado a direção do Teatro Municipal do Porto de censurar um texto da sua autoria, escrito para integrar a folha de sala do espetáculo “Turismo”.

Hoje, num email enviado às redações, o grupo municipal do Bloco de Esquerda refere que a resposta que recebeu do chefe de gabinete de presidente da Câmara do Porto "é um retrato da displicência, da arrogância e da falta de sentido institucional com que o grupo político de Rui Moreira lida com quem não repete as suas opiniões".

O BE acrescenta que Nuno Santos "é chefe de gabinete, exerce funções públicas e convinha, portanto, que não se comportasse nesse papel como um 'hooligan' de uma claque".

Questionada pela Lusa, a autarquia declarou que o chefe de gabinete não vai responder ao Bloco de Esquerda através da imprensa.

No texto, aquele grupo municipal salienta que, pese embora esteja de acordo com a condenação por parte de Moreira "da censura que existiu no Teatro Municipal", não é "conivente" com "a atitude de fazer de conta que este é um debate apenas sobre o episódio da folha de sala", defendendo que o que está em causa "é mais vasto".