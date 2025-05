Para já, a AD ganhou dez deputados em relação a 2024, tal como o Chega. O PS perdeu 19 deputados, o Bloco de Esquerda quatro e o PCP um. O Livre ganhou dois deputados, a Iniciativa Liberal ficou com mais um e o PAN manteve o deputado único. O JPP estreia-se com um deputado no parlamento nacional.

Se não houver alterações nos dois círculos em que a contagem ainda está a ser feita, Europa e Fora da Europa, o Chega conseguirá mais dois deputados (José Dias Fernandes e Manuel Magno Alves), passando a ser a segunda maior força política na Assembleia da República, enquanto AD e PS poderão somar um deputado cada (José de Almeida Cesário e Maria Emília de Almeida Ribeiro, respectivamente).

Note-se que há deputados eleitos que serão nomeados para o governo, desde logo o primeiro-ministro, lugares que serão ocupados pelos candidatos seguintes na lista do partido no respectivo círculo eleitoral. Por exemplo, é expectável que Paulo Cavaleiro venha a ser deputado por Aveiro, ou que Gonçalo Lage e Eva Pinho venham a entrar no parlamento por Lisboa, e assim sucessivamente.

Aveiro - 16 mandatos

PSD - 7

Luís Montenegro

Emídio Sousa

Paula Cardoso

Silvério Regalado

Salvador Malheiro

Adriana Rodrigues

Almiro Moreira

Chega - 4

Pedro Frazão

Maria José de Aguiar

Armando Grave

Pedro Miguel Tavares dos Santos

PS - 4

Pedro Nuno Santos

Susana Correia

Hugo Oliveira

Filipe Neto Brandão

IL - 1

Mário Amorim Lopes

Beja - 3 mandatos

PSD - 1

Gonçalo Valente

Chega - 1

Rui Cristina

PS - 1

Pedro do Carmo

Braga - 19 mandatos

PSD - 8

Hugo Soares

Ricardo Araújo

Sofia Fernandes

Emídio Guerreiro

Carlos Cação

Clara Marques Mendes

Joaquim Barbosa

Ricardo Barroso

Chega - 5

António Peixoto

Rodrigo Alves Taxa

Vanessa Barata

Carlos Barbosa

Lina Maia Pinheiro

PS - 5

José Luís Carneiro

Sandra Lopes

Pedro Sousa

Paulo Silva

Irene Costa

IL - 1

Rui Rocha

Bragança - 3 mandatos

PSD - 2

Hernâni Dias

Nuno Gonçalves

PS - 1

Júlia Rodrigues

Castelo Branco - 4 mandatos

PSD - 2

Pedro Reis

Ricardo Aires

PS - 1

Nuno Fazenda

Chega - 1

João Ribeiro

Coimbra - 9 mandatos

PSD - 4

Rita Alarcão Júdice

Maurício Marques

Pedro Machado

Ana Elisabete Laborda Oliveira

PS - 3

Pedro Delgado Alves

Rosa Isabel Cruz

Pedro Coimbra

Chega - 2

Paulo Seco

Eliseu Neves

Évora - 3 mandatos

PSD - 1

Francisco Figueira

Chega - 1

Jorge Galveias

PS - 1

Luís Dias

Faro - 9 mandatos

Chega - 4

Pedro Pinto

João Paulo Graça

Sandra Ribeiro

António Ricardo Correia Moreira

PSD - 3

Maria da Graça Carvalho

Cristóvão Norte

Barbara Correia

PS - 2

Jamila Madeira

Jorge Botelho

Guarda - 3 mandatos

PSD - 1

Dulcineia Moura

Chega - 1

Nuno Simões de Melo

PS - 1

Aida Carvalho

Leiria - 10 mandatos

PSD - 5

Margarida Balseiro Lopes

Hugo Oliveira

Sofia Carreira

João Santos

Ricardo Carvalho

Chega - 3

Gabriel Mithá Ribeiro

Luís Paulo Fernandes

Cristina Maria Vieira Henriques

PS - 2

Eurico Brilhante Dias

Ana Catarina Louro

Lisboa - 48 mandatos

PSD - 15

Joaquim Miranda Sarmento

Miguel Pinto Luz

Regina Bastos

Paulo Núncio (CDS)

Alexandre Homem Cristo

Sandra Pereira

Alexandre Poço

João Vale e Azevedo

Cristina Vaz Tomé

Bruno Ventura

João Pedro Louro

Margarida Saavedra

Marco Claudino

António Rodrigues

Ana Isabel Marques Xavier

PS - 12

Mariana Vieira da Silva

Miguel Cabrita

Edite Estrela

Frederico Francisco

Pedro Vaz

Isabel Moreira

Ricardo Lima

Eva Cruzeiro

Miguel Costa Matos

Ana Paulo Bernardo

André Rijo

Davide Amado

Chega - 11

André Ventura

Rui Paulo Sousa

Marta Martins da Silva

Pedro Pessanha

Ricardo Dias Pinto

Felicidade Vital

Bruno Nunes

José Barreira Soares

Patrícia Almeida

Madalena Simões Cordeiro

Rui Miguel Candeias Cardoso

IL - 4

Mariana Leitão

Rodrigo Saraiva

Angélique da Teresa

Jorge Miguel Teixeira

L - 3

Rui Tavares

Isabel Mendes Lopes

Patrícia Carla Serrano Gonçalves

CDU - 1

Paulo Raimundo

BE - 1

Mariana Mortágua

PAN - 1

Inês Sousa Real

Portalegre - 2 mandatos

Chega - 1

João Lopes Aleixo

PS - 1

Luís Moreira Testa

Porto - 40 mandatos

PSD - 15

Paulo Rangel

Nuno Melo (CDS)

Ana Gabriela Cabilhas

Miguel Guimarães

Carlos Abreu Amorim

Germana Rocha

Alberto Santos

Alberto Machado

Andreia Neto

Hugo Carneiro

Francisco Covelinhas Lopes

Carla Barros

Francisco Sousa Vieira

Rui Rocha Pereira

Olga Freire

PS - 11

Fernando Araújo

Sofia Pereira

João Torres

Tiago Barbosa Ribeiro

Patrícia Faro

Porfírio Silva

Joana Lima

Eduardo Pinheiro

Dália Miranda

Humberto Brito

José Carlos Barbosa

Chega - 9

Rui Afonso

Diogo Pacheco de Amorim

Cristina Rodrigues

José Carvalho

Marcus Santos

Sónia Monteiro

Patrícia Nascimento

Raúl Bessa Melo

Idalina Costa

IL - 2

Carlos Guimarães Pinto

Miguel Rangel

L - 2

Jorge Pinto

Filipa Maria Gonçalves Pinto

CDU - 1

Alfredo Maia

Santarém - 9 mandatos

PSD - 4

Fernando Alexandre

João Moura

Isaura Morais

Ricardo de Oliveira

Chega - 3

Pedro Correia

José Dotti

Catarina Salgueiro

PS - 2

Marcos Perestrello

Hugo Costa

Setúbal - 19 mandatos

Chega - 6

Rita Matias

Patrícia Carvalho

Nuno Gabriel

Daniel Teixeira

Cláudia Sofia Sebastião Estêvão

Ricardo Lopes Reis

PSD - 5

Maria Teresa da Silva Morais

Paulo Jorge Simões Ribeiro

Bruno Jorge Viegas Vitorino

Sónia dos Reis

António Pedro Roque da Visitação Oliveira

PS - 5

António Mendonça Mendes

Eurídice Pereira

André Pinotes Batista

Margarida Afonso

Carlos Pereira

IL - 1

Joana Cordeiro

L - 1

Paulo Muacho

CDU - 1

Paula Santos

Viana do Castelo - 5 mandatos

PSD - 3

José Aguiar Branco

João Esteves

Maria Manuela do Vale Dias de Carvalho Lopes

Chega - 1

Eduardo Teixeira

PS - 1

Marina Gonçalves

Vila Real - 5 mandatos

PSD - 3

Ana Paula Martins

Amílcar Almeida

Fernando Eirão Queiroga

Chega - 1

Maria Manuela Tender

PS - 1

Rui Santos

Viseu - 8 mandatos

PSD - 4

António Leitão Amaro

Pedro Alves

Inês Domingos

Carlos Silva Santiago

Chega - 2

João Tilly

Bernardo Pessanha

PS - 2

Elza Pais

Armando Mourisco

Açores - 5 mandatos

PSD - 3

Paulo Moniz

Francisco Pimentel

Maria Lobos Menezes

Chega - 1

Francisco Lima

PS - 1

Francisco César

Madeira - 6 mandatos

PSD - 3

Pedro Coelho

Vânia Jesus

Paulo Neves

PS - 1

João Emanuel Silva Câmara

Chega - 1

Francisco Gomes

JPP - 1

Filipe Sousa

Europa - 2 mandatos

?

Fora da Europa - 2 mandatos

?

Totais: