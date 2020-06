A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou hoje, em Viana do Castelo, que a TAP “deve ser nacionalizada” se for necessário injetar dinheiro na empresa.

"Não podemos estar a injetar dinheiro para premiar acionistas privados que têm estado a destruir verdadeiramente a TAP", referiu. Considerando que foi "um enorme erro" privatizar a TAP, Catarina Martins sublinhou que a eventual nacionalização deve ser acompanhada de um programa estratégico , que assegure que a transportadora aérea serve "efetivamente" Portugal, a sua população e a sua economia. A líder bloquista apelou ao Governo para não atrasar as decisões sobre a TAP, alertando que "enquanto o processo se arrasta, os acionistas privados têm vindo a tomar decisões muito preocupantes", como despedimento de trabalhadores e a venda de parte da empresa. "Estamos muito preocupados com o prolongar deste processo. O Governo não pode atrasar decisões, que aliás estão a ser tomadas por toda a Europa, para permitir que continuam a existir companhias bandeira na aviação", disse ainda.