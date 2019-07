Em entrevista à Lusa, Pedro Filipe Soares recordou que há quatro anos foi conseguida "uma saída política que mostrou que havia uma alternativa, que não estava refém da austeridade e podia contemplar recuperação de salários, rendimentos e direitos e valorizar a economia, com a criação de postos de trabalho", embora considerando que "poderia ter sido possível ainda ir mais longe e isso não só teria ajudado ainda mais a economia como teria transformado" Portugal "num país melhor".

"Creio que a nação ficou melhor do que estava em 2015. Lembramo-nos bem dos quatro anos de destruição de PSD/CDS em que muitos dos direitos, salários e pensões tinham sido colocados em causa, muitas dificuldades na nossa perceção enquanto país e o estado anímico do país também com uma grave crise de autoconfiança nas nossas capacidades", afirmou.

O deputado bloquista apontou como momentos altos da legislatura a aprovação do programa de Governo e do primeiro de quatro orçamentos do Estado (OE), pois "o programa de Governo porque era o corolário das negociações à esquerda e contemplou não o programa do PS, mas o resultado das negociações, incluindo o aumento do salário mínimo nacional (smn), o combate à precariedade, recuperação de salários, eliminação dos cortes num período muito curto".

"O primeiro OE, que sofreu enormes pressões da direita e da Comissão Europeia - chegámos a ser ameaçados de sanções pelo aumento do smn -, provou que havia responsabilidade nos compromissos assumidos e iniciou uma alteração na economia pelo positivo", salientou.