Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) adianta que a circulação de trânsito estará condicionada entre as 18:00 e as 18:30 na Avenida Colégio Militar (junto ao Centro Comercial Colombo) com destino ao estádio.

Entre as 18:00 e as 18:50 a circulação vai estar condicionada na Rua Frei Luís de Granada, na Rotunda Cosme Damião e na Avenida Machado Santos, e entre as 22:05 e as 22:30 no Estádio da Luz com destino à Avenida Colégio Militar (junto ao Centro Comercial Colombo).

“A PSP tentará minimizar os impactos destes condicionamentos, garantindo as necessidades de segurança e da circulação rodoviária nos locais afetados”, é referido ainda na nota.

O Sport Lisboa e Benfica recebe na quarta-feira no Estádio da Luz o Ajax na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol.