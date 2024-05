Segundo a polícia sueca, citada pela Reuters, "uma patrulha da polícia em Strandvagen, em Estocolmo, ouviu disparos e suspeitou que tivesse havido um tiroteio”, acrescentando que a zona afetada se situa entre a ponte Djurgarden da capital, o parque Nobel e a igreja Oscar.

Várias pessoas foram detidas e foi iniciada uma investigação sobre a suspeita de um crime grave com armas, acrescentaram as autoridades no mesmo comunicado.

“Em ligação com a investigação forense em curso, foram feitas descobertas que reforçam as suspeitas de que ocorreu um tiroteio”, completou a polícia.

A agência noticiosa sueca TT adianta que a polícia se recusou a comentar se há uma ligação entre o incidente e a embaixada israelita.