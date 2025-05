O primeiro episódio da nova temporada “A Reviravolta: moções que mudaram governos”, já está disponível, e lembra a moção de confiança que em dezembro de 1977 derrubou o primeiro Governo Constitucional, de Mário Soares.

Nesta temporada começa por se contar e descrever o ambiente de contestação nas ruas, as trocas de provocações entre a oposição, e a descrença nas instituições, que pintaram a cena no parlamento português que levou ao chumbo da moção de confiança e encaminhou o país novamente a eleições.

Francisco Sena Santos conta como o povo pedia por mais, mais salários e mais condições. O cenário desesperante da Reforma Agrária, a precariedade financeira, a queda da popularidade do Presidente da República Ramalho Eanes e a instabilidade democrática, exigiam a mudança no país.

No seu aniversário, Mário Soares entrega a demissão, para mais tarde voltar a ser eleito, e a constituir um governo. No entanto, a

instabilidade política continuou a definir Portugal. Foi a primeira de várias moções que mudaram governos e que o SAPO24 conta ne

A primeira temporada de A Reviravolta focou-se em momentos que mudaram eleições, em três momentos específicos na relação entre a esquerda e a direita e pode ser ouvida aqui.

Recordemos que por essa altura o SAPO24 se focou no duelo entre Ramalho Eanes e Soares Carneiro, em 1980, no histórico embate entre Mário Soares e Freitas do Amaral e, uma década depois, o fim da maioria absoluta de Cavaco Silva. Como três momentos em cada uma destas eleições decidiram o futuro da política e do país.

A Reviravolta é um podcast com produção e ideia original da MadreMedia. A pesquisa, texto e voz é de Francisco Sena Santos.