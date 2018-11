Durante a primeira ação de plantação de árvores, na zona do Parque de Merendas de São João da Mata, naquele município do distrito de Leiria, o vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica Domingos Almeida Lima, que também integra os órgãos da Fundação Benfica, salientou a importância de “envolver outras entidades na sensibilização para a defesa da floresta” portuguesa.

A Fundação Benfica “quer estar na primeira linha” deste processo, apoiando a reflorestação dos municípios atingidos pelos grandes incêndios, como o que deflagrou em 17 de junho de 2017, em Pedrógão Grande, e alastrou depois a Castanheira de Pera e outros municípios vizinhos, nos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco.

Domingos Almeida Lima disse aos jornalistas que o projeto de educação ambiental “Faz da tua escola um viveiro!” contempla 18 concelhos, incluindo alguns dos que foram afetados pelo fogo de 15 de outubro de 2017, que eclodiu no município da Lousã.

Além da plantação de 18 mil árvores de espécies da primitiva flora lusitana, designadamente diferentes variedades de carvalhos, a concretização do projeto, envolvendo escolas e autarquias, passa igualmente por sensibilizar as comunidades para a necessidade de apostar na plantação de árvores mais resistentes ao fogo do que o eucalipto e o pinheiro-bravo.