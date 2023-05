Para isso, os lisboetas , sem o defesa argentino Otamendi, devido a suspensão, precisam de ganhar à equipa algarvia, 13.ª classificada e com a manutenção garantida, em jogo com início às 18:00, e de esperar que o campeão FC Porto, segundo colocado, perca no domingo, na receção ao Casa Pia.

O Benfica, que na próxima jornada se desloca ao estádio do Sporting, aumentará de quatro para sete pontos a vantagem sobre o FC Porto com um triunfo em Portimão, suficiente para assegurar a conquista do 38.º título se os ‘dragões’ forem derrotados no dia seguinte, pois ficarão apenas seis em disputa nas últimas duas rondas.

Já hoje, pode ser conhecida a primeira equipa despromovida ao segundo escalão, situação indesejável em que se encontra o Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo classificado, e que fica com esse destino traçado caso perca no reduto do Desportivo de Chaves e o Marítimo (16.º) vença depois no estádio do Sporting, quarto colocado.

Mesmo sem se terem inscrito nas competições europeias, os flavienses, que ocupam o sétimo lugar, ainda podem chegar aos lugares de acesso à Liga Conferência Europa da próxima temporada (quinto e sexto).

No outro jogo dia, o Vizela (11.º) vai receber o Famalicão (oitavo), numa ronda que se iniciou na sexta-feira, com a vitória do Gil vicente sobre o Boavsta por 3-1, resultadoque garantiu definitivamente aos gilistas a permanência direta na prova.

Programa da 32.ª jornada, hora de Portugal Continental:

- Sexta-feira, 12 mai:

Gil Vicente – Boavista, 3-1

- Sábado, 13 mai:

Vizela – Famalicão, 15:30 (SPORTTV 2)

Desportivo de Chaves - Paços de Ferreira, 15:30 (SPORTTV 3)

Portimonense – Benfica, 18:00 (SPORTTV 1)

Sporting – Marítimo, 20:30 (SPORTTV 2)

- Domingo, 14 mai:

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 15:30 (SPORTTV 1)

Sporting de Braga - Santa Clara, 18:00 (SPORTTV 2)

FC Porto - Casa Pia, 20:30 (SPORTTV 1)

- Segunda-feira, 15 mai:

Estoril Praia – Arouca, 20:15 (SPORTTV 1)