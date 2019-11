“Os espetadores ficarão emocionados com o espetáculo multimédia, que explora os temas de coragem, saudade e liberdade, bem com a importância que teve (a queda do muro) para as pessoas”, explica a organização, referindo-se ao momento em que a orquestra residente da Ópera Estatal de Berlim atuará sob o comando do maestro Daniel Barenbolm.

A quinta sinfonia do compositor alemão Ludwig van Beethoven servirá de momento de reflexão sobre a história do muro de Berlim, desde a sua construção até à sua queda, em 1989, finda a qual se ouvirão testemunhos de quem esteve nos vários momentos deste símbolo de divisão.

“Durante a Revolução Pacífica, centenas de milhares de pessoas levantaram as suas vozes e contribuíram para a queda do Muro”, escreve a organização na página oficial do evento, que convidou as pessoas a escreverem a sua mensagem, sob o lema “Deine Vision im Himmel über Berlin” (A sua visão no céu de Berlim).

Muitas dessas mensagens aparecerão este sábado, suspensas no ar, junto às Portas de Brandeburgo, relevando o processo de reunificação e remetendo os espetadores para um lugar e um tempo que agora são celebrados.