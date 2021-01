O senador do Estado de Vermont, Bernie Sanders, foi alvo de elogios nas redes sociais devido à roupa utilizada na tomada de posse de Joe Biden, aconchegante e confortável, com a sua ‘parka’ bege e um par de luvas de malha.

Pela internet foram surgindo memes que colocavam o senador nos mais diversos cenários — mas não foi só. Uma versão de Bernie Sanders em boneco de crochê foi vendida no Ebay, por 20.300 dólares (mais de 16.700 euros), conta o The Guardian.

Tobey King vive no Texas e foi a responsável pela elaboração do boneco.

A mulher, de 46 anos, que “sabia que Bernie estava na moda por causa daquela imagem” da tomada de posse, adaptou os moldes que já tinha e construiu o boneco.

No total, recriar o visual exato de Sanders demorou cerca de sete horas de crochê sem parar — dando atenção máxima aos detalhes, como é o caso das luvas que despertaram comentários.

Inicialmente, King partilhou as fotografias de Sanders em crochê na sua página de Instagram e depressa percebeu que faria sucesso. Em poucas horas, as imagens atingiram milhares de likes e comentários.

Por isso, decidiu colocar o produto em leilão no Ebay, de forma a angariar dinheiro para a Meals on Wheels America, um programa de entrega de refeições em casa a quem não as pode comprar. Ao fim de 167 lances, foi atingido o valor de 20.300 dólares por um comprador que permanece anónimo.

"Este é o meu novo caminho”, disse King. "Esta é uma nova forma de ajudar as pessoas de uma forma que nunca fui capaz de fazer antes", referiu.

Dando continuidade ao projeto, a mulher está também a vender os moldes para que qualquer pessoa possa recriar o boneco Bernie Sanders — e com esperança que o senador dê pelo feito.

"Eu realmente espero que ele pense que isto é algo bom e que eu estou a fazer algo positivo , disse King.

O próprio senador está envolvido na venda de produtos de merchandising com a sua imagem e, até ao momento, já foram angariados 1,5 milhões de euros para instituições de solidariedade com a venda de t-shirts, sweatshirts e autocolantes.