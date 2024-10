"Nas últimas semanas, tem havido uma disseminação imprudente, irresponsável e implacável de desinformação e mentiras descaradas sobre o que está a acontecer", sublinhou Biden, em declarações aos jomalistas, destacando como estas mentiras estão agora a por em perigo as pessoas que se preparam para o impacto do furacão Milton na Florida.

"Francamente, estas mentiras são antiamericanas e simplesmente não há lugar para elas, nem agora, nem nunça", destacou, acusando Trump de liderar a onda de mentiras.

Trump e o seu companheiro de corrida, o senador J.D. Vance, do Ohio, fizeram acusações nas últimas semanas que foram repetidamente negadas pelas autoridades locais, estaduais e federais nas zonas afetadas pelo furacão Helene, que fez mais de 230 mortos, e sobre o Milton, que chegou esta quarta-feira à noite à Florida.

Entre outras coisas, Trump afirmou que a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) não tem fundos para apoiar as pessoas afetadas por ambos os furacões porque gastou o dinheiro a ajudar os migrantes que chegam aos EUA.

Disse ainda que nenhum helicóptero foi utilizado para resgatar vitimas na Carolina do Norte e afirmou que a FEMA disse ås vitimas que receberiam apenas 750 dólares.

Estão a dizer que as pessoas afetadas por estas tempestades receberam 750 dólares em dinheiro e nada mais. Isto não é verdade. Dizem que o dinheiro necessário para estas crises está a ser desviado para os migrantes. De que rajo estão eles a falar? Parem com isso. Não é verdade", frisou Biden.

O chefe de Estado norte-americana atacou ainda a congressista de extrema-direita da Geórgia, Marjorie Taylor Greene, por escrever nas redes sociais que "eles" podem controlar o clima, sem indicar a quem se refere, mas aludindo ao governo federal.

"Estamos a controlar o clima. Isto é mais do que ridículo. É tão estúpido que tem de parar", insistiu.

Biden alertou que as mentiras estão a causar problemas de moral entre o pessoal de emergência e os norte-americanos que se preparam agora para a chegada de Milton à Florida, onde já ocorreram os primeiros tomados.

De acordo com as últimas informações do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC), o furacão perdeu intensidade e foi reclassificado da categoria 4 para a categoria 3, com ventos máximos sustentados de 205 quilómetros por hora.

A administradora da FEMA, Deanne Criswell, alertou que o seu impacto poderia ser catastrófico e Biden observou que poderia ser "a tempestade do século".

A zona da baía de Tampa, onde vivem mais de 3,3 milhões de pessoas, enfrenta a possibilidade de destruição generalizada depois de ter evitado impactos diretos de grandes furacões durante mais de um século.