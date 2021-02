“Estou ansioso para ver o que meus amigos republicanos farão, se eles irão assumir a sua responsabilidade”, disse Biden numa breve conversa com jornalistas, na Casa Branca, mas esclarecendo que não tem a intenção de discutir a matéria com nenhum senador em particular.

O julgamento político de Donald Trump entra hoje no terceiro dia, com a apresentação dos argumentos de defesa, a cargo de uma equipa de três advogados contratados pelo ex-Presidente, que é acusado de “incitamento à insurreição”.

Na quinta-feira, os procuradores democratas pediram a condenação de Trump, mostrando imagens de vídeo que procuravam fazer uma relação direta entre as declarações públicas do ex-Presidente, denunciando fraude eleitoral nas presidenciais de 03 de novembro de 2020, e a ação da multidão que atacou o Capitólio, em 06 de janeiro passado, provocando cinco mortes.

Depois de terem conseguido a aprovação do processo de ‘impeachment’ na Câmara de Representantes, os democratas precisam de uma maioria de dois terços no Senado, para condenar Trump, um cenário pouco provável, atendendo à demonstração de lealdade ao ex-Presidente pela maioria dos republicanos.

O resultado do julgamento político de Donald Trump pode ser conhecido já este fim de semana, já que os senadores de ambas as partes não deram indicações de quererem convocar testemunhas para as sessões.