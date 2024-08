Biden, de 81 anos, que desistiu da corrida pela Casa Branca em julho e foi substituído pela vice-presidente Harris como a candidata presidencial democrata, disse que as insinuações de Trump na campanha sobre não aceitar uma derrota devem ser levadas a sério.

"Se Trump perder, não estou confiante de forma alguma", disse Biden à rede americana na entrevista, que irá ao ar integralmente no domingo.

"Ele fala sério sobre o que diz. Não o levamos a sério, mas ele fala a sério... tudo isso quanto a 'se perdermos haverá um banho de sangue'", acrescentou.

Durante a campanha no início deste ano, Biden frequentemente mencionava o facto de que os apoiantes de Trump invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, após Biden derrotá-lo nas eleições de 2020.

Biden também citava frequentemente Trump dizendo que haveria um "banho de sangue" se o magnata perdesse – embora o republicano tenha dito que estava falando no contexto das importações de carros elétricos da China.

No entanto, Trump tem mantido as suas alegações sem provas de que as eleições de 2020 foram roubadas, e na entrevista à CBS, Biden acusou o ex-presidente de tentar instalar aliados em posições eleitorais cruciais nos estados dos EUA para manipular as contagens, caso isso acontecesse novamente. "Não podes amar o teu país apenas quando vences", disse Biden.

O presidente há muito que classifica Trump como uma ameaça à democracia dos EUA. Harris às vezes ecoou esse tema, enquanto se foca mais numa mensagem positiva numa campanha que reenergizou os democratas, trouxe milhões de dólares e a ajudou a posicionar-se à frente de Trump nas intenções de voto.