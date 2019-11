“Sydney, também conhecida como ‘Big Smoke’ [nome dado na Austrália às grandes cidades] faz jus à alcunha hoje. O fumo do fogo desaparecerá progressivamente ao longo do dia, mas aumentará à noite. Há um alerta de má qualidade do ar”, escreveram os serviços de meteorologia na rede social Twitter.

No portal AirVisual, que mede a qualidade do ar em todo o mundo, Sydney ocupa hoje a 17.ª posição, duas abaixo da cidade chinesa de Xangai, num ranking liderado por Daca, no Bangladesh.

Dados do governo de Nova Gales do Sul, cuja capital é Sydney, mostram que a qualidade do ar “é pobre”.

O efeito dos incêndios

O manto de fumo sobre Sydney ao amanhecer é consequência dos incêndios das montanhas Gosper, a cerca de 300 quilómetros a noroeste da cidade e que já queimou cerca de 850 quilómetros quadrados de terra.

O impacto do fumo, que também está a afetar as cidades de Wollongongong e Newcastle, deverá ser agravado pelo calor intenso esperado para os próximos dois dias na costa leste da Austrália e que está a dificultar há duas semanas o combate às chamas por mais de 1.300 bombeiros.