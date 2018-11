“As taxas são muitos elevadas, as mais elevadas que conheço para uma rota tão curta, o que é uma barreira para cativar os passageiros e um obstáculo para o desenvolvimento do Porto Santo”, declarou o diretor comercial desta operadora num encontro com a imprensa madeirense na ilha de Grã Canária.

Miguel Ángel Suárez, da Binter, a companhia canária que assegura as ligações aéreas entre a Madeira e Porto Santo, apontou que o custo das taxas aeroportuárias praticadas pela ANA, numa viagem entre as duas ilhas madeirenses é de 32,5 euros, enquanto para um percurso semelhante nas Canárias é de oito euros.

“A taxa é mais cara do que o bilhete”, sublinhou, realçando que o assunto já foi abordado com os responsáveis do Governo Regional da Madeira e da ilha do Porto Santo, no sentido de sensibilizarem o executivo da República e a ANA para este problema, complementando “não conhecer nenhuma rota” com estes custos em taxas para um percurso tão pequeno.

Contudo, salientou que a Binter “ainda não obteve resposta”, admitindo que a companhia não se dirigiu diretamente ao Governo central sobre este assunto.