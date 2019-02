Em comunicado divulgado após a reunião da Conferência Episcopal Tarraconense - que agrupa os bispos de todas as dioceses da Catalunha –, os bispos afirmam sentir "vergonha e dor" pelos abusos cometidos.

Os bispos da Catalunha condenam “categoricamente” o abuso de menores “e a cultura que os encoraja ou justifica”, por considerarem que “são um problema sério que afeta toda a sociedade e a Igreja”.

"Pedimos desculpas às vítimas e solidarizamo-nos com a sua dor, e também com todas as pessoas a quem o conhecimento desses factos escandalizou e abalou a sua confiança na Igreja", destacam os bispos na nota emitida depois de dois dias de reunião da Conferência Episcopal em Tiana, Barcelona.

A declaração surge após a divulgação de novos casos de abusos alegadamente cometidos pelos sacerdotes de Constantí (Tarragona), Arbeca (Lérida) e Vilobí d'Onyar (Girona) e um monge de Montserrat.

Os bispos garantem que se comprometem a colaborar no esclarecimento dos acontecimentos e a encontrar uma maneira de ajudar as vítimas na sua recuperação.