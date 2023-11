À chegada ao país asiático, onde se reuniu com a sua homóloga japonesa, Yoko Kamikawa, Blinken destacou que este é um “momento de vital importância” para o grupo — formado por Reino Unido, Canadá, França, Itália, Alemanha, Japão e Estados Unidos – face à grave crise que atravessa o Médio Oriente.

“É sempre bom estar de volta ao Japão e agora é especialmente importante. Estamos gratos pela liderança japonesa do G7, especialmente neste momento”, disse o chefe da diplomacia dos EUA, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado norte-americano.

Blinken disse apreciar a posição de Tóquio diante do “terrível ataque perpetrado pelo Hamas, que fez vítimas e reféns americanos”.

“Temos que nos unir diante perante esta crise e falar, como costumamos fazer, com uma voz clara”, acrescentou o secretário de Estado.

Kamikawa sublinhou que o Japão “condena o ataque do Hamas contra Israel” e que “apoia os esforços dos Estados Unidos para alcançar uma solução para a crise”.

“Apreciamos os esforços diplomáticos do país face à recente situação entre Israel e a Palestina”, disse a chefe da diplomacia japonesa, assegurando que Washington tem o “firme apoio” de Tóquio.